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Отец года: в Запорожье мужчина забыл маленькую дочь в маршрутке

29 января, 10:49

Ребенок не разговаривает

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Запорожье произошел курьезный случай – мужчина забыл свою семилетнюю дочь в маршрутке. Благо, малышку удалось быстро найти.

В пресс-службе Патрульной полиции рассказали, что мужчина перепутал свою остановку и попытался выбежать из маршрутки побыстрее. Он так спешил, что забыл в салоне дочь, которая, к тому же, не разговаривает.

Мужчина сразу же обратился к копам. Те, не теряя ни минуты, начали останавливать маршрутки этого направления. В одной из маршруток полицейские таки нашли девочку.

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"Ребенка вернули отцу, и пригласили участников события в отделение полиции для составления административных материалов", – рассказали в полиции.

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Напомним, недавно в Одессе произошел курьезный случай – пьяная мать оставила сына со своими собутыльниками и забыла об этом. Вспомнив про ребенка, женщина обратилась в полицию.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Одной из них – всего 8 месяцев, второй – 2 года.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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