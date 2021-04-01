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Отвращение на всю жизнь: жительница Запорожья купила колбасу с червями внутри (фото и видео)

1 апреля, 14:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина купила колбасу сорта "Итальянская"

В Запорожье местная жительница купила колбасу с "живностью" внутри. Между кусочков мяса были большие личинки и черви.

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Фото и видео Елена Прокудрина опубликовала на своей странице в Facebook.

"Купила вчера колбасу Гармаш, сорт Итальянская. Палка стоит почти 300 гривен. Дома когда начала резать, то просто офигела. Отвращение от колбасы на всю жизнь гарантировано после такого", - написала женщина.

По ее словам, внутри колбасы черви "длиной с половину пальца".

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Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее мы писали, что в Украину завезли апельсины с червями и как выбрать действительно хороший продукт.

Также "Сегодня" рассказывали, как выбрать качественные сосиски и колбасу.Мы разузнали способы, которые позволят сразу оценить, хороший ли перед вами продукт.

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Запорожье покупки колбаса черви испорченные
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