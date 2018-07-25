Парень из Запорожья стал одним из ведущих автомобильных дизайнеров мира
Бывший житель Запорожья стал дизайнером одного из самых дорогих брендов мира
Обычный парень из Запорожской области Максим Шкиндер добился международного признания, живет и работает в Лондоне, создавая дизайн одного из самых дорогих автомобилей мира, а известные мировые автоконцерны мира предлагают ему контракты.
Украинец два года работал над дизайном суперкара McLaren Sena – таких машин во всем мире всего 500, и стоимость каждой из них начинается от 750 тысяч фунтов стерлингов.
"Был сделан акцент на том, чтобы ты ощущал себя как в самолете, начиная от кнопки старт-стоп двигателя, который находится в верхней колонке", – объяснил Шкиндер.
Максим занимался рисованием всегда – в школе, во время уроков, дома, когда его одногодки бегали по улице, а дизайном авто начал увлекаться в университете. Именно там талант парня заметили преподаватели и посоветовали ему продолжить обучение в итальянском Турине, а потом – трехлетний контракт с известным автоконцерном в Чехии.
После этого талантливого дизайнера заметили в главном офисе компании McLaren и пригласили на работу в Лондон. Его выбрали из нескольких сотен претендентов.
"Моя жизнь разделилась на до и после, я не хотел показывать этой радости, она была бы слишком неконтролируемой. Мне хотелось выглядеть профессионально, что было ожидаемо, и я не удивлен такому выбору", – признался он.
Теперь, уже четвертый год, Максим живет в Лондоне, боготворит свою работу. Позади – бессонные ночи над проектами и эскизами, конкурсы и конкуренция с лучшими молодыми дизайнерами Европы и неоднократные попытки поступить в вуз, победы и поражения.
"Иногда пытаются акцент понять: откуда вы? И ты говоришь, из Украины. А! Украина! И кого-то может удивлять, что автомобиль, который они купили, нарисован украинцем", – добавил он.
Сейчас Максим работает над проектом новой модели суперкара, но детали будущего шедевра пока что держит в секрете.
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