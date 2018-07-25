Запорожские копы отличились в зоне ООС на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных Сил на Донбассе бойцы батальона "Скиф" из Запорожья задержали наркоторговца. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, задержание произошло в пассажирском поезде 23 июля на территории Луганской области.

"Около 18:00 полицейские обнаружили у гражданина 1986 года рождения свертки с наркотическими веществами, предварительно установлено, наркотическое средства "марихуана" и "амфетамин", – говорится в сообщении.





По данным полицейских мужчина во время досмотра сопротивлялся и пытался уничтожить наркотики. Открыто расследование по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Напомним, ранее в Приморском районе Мариуполя стражи порядка нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам.

А перед этим на въезде в Лисичанск Луганской области был найден тайник с поврежденными боеприпасами боевиков. Как сообщили в СБУ, тайник устроили боевики в июне-июле 2014 года для проведения диверсий. Из-за того, что боеприпасы хранились в ненадлежащих условиях, они были повреждены и представляли большую опасность.