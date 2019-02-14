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Под Мелитополем прошли учения подразделений теробороны: опубликованы фото

Сегодня, 16:28

Бойцы провели стрельбы в условиях, приближенных к боевым

Под Мелитополем прошли учения подразделений теробороны: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/579/2e3/5c65792e3c449.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/579/2e3/5c65792e3c449.jpg Запорожье Бойцы провели стрельбы в условиях, приближенных к боевым

В Запорожской области состоялись плановые тактические учения бойцов территориальной обороны – под Мелитополем военнообязанных учили во время терактов и возможной военной агрессии.

В частности, 13 февраля плановые занятия по стрельбе провело Терпеньевское отделение 115-го батальона теробороны, передает РИА Мелитополь.

Учения проходили в местном карьере, в условиях, приближенных к боевым. Все бойцы показали отличные результаты.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, как президент Украины Петр Порошенко уравнял в правах женщин и мужчин для службы в армии. Ожидается, что новый закон будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе.

Также мы пеисали о том, что глава государства впервые присвоил звание генерал-майора женщине. Первой украинкой, получившей данное звание, стала начальник Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмила Шугалей.

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Тег учения, тероборона, стрельбы

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