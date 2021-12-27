Под Запорожьем уборщица жестоко избила пациента психиатрической больницы (видео)

В пгт. Веселое Запорожской области в психиатрической больнице уборщица жестоко избила пациента. Причиной стало то, что мужчина прошел по чисто вымытому полу.
Об этом сообщили в Telegram-канале Zp_news.
Жестокое избиение пациента
На кадрах можно увидеть, как уборщица жестоко избивает веником нездорового пациента за то, что тот прошел по чистому полу. Находящиеся рядом люди не встали на защиту мужчины и просто наблюдали за происходящим.
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"Пгт. Веселое, Запорожская область, в психиатрической лечебнице уборщица избивает человека за то, что он ходил по помытому полу. Что там вообще происходит с больными, можно только догадываться", – пишет автор ролика.
В запорожской больнице женщины ногами избили врачей
В помещении городской больницы №7 города Запорожье две женщины накинулись на двух врачей, избив их ногами в кабинете заведующей.
В пресс-службе областного управления Нацполиции сообщили, инцидент произошел 5 ноября 2018 года, когда 59-летняя женщина вместе с 24-летней дочерью избили медиков, нанеся им сотрясение мозга после того, как в больнице скончалась их 88-летняя родственница.
Как стало известно, посетительниц попросили подождать в кабинете, пока будут оформляться документы, и после этого они ворвались в кабинет заведующей и набросились на нее, а попутно избили еще одного врача.
Пострадавшие написали заявление в полицию, которая открыла уголовное производство по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений". Злоумышленницам грозит наказание в виде штрафа или же исправительных работ сроком до одного года.