Под Запорожьем уборщица жестоко избила пациента психиатрической больницы (видео)

Находящиеся рядом люди не встали на защиту мужчины и просто наблюдали за происходящим

В Запорожской области избили пациента. Фото: коллаж "Сегодня"

В пгт. Веселое Запорожской области в психиатрической больнице уборщица жестоко избила пациента. Причиной стало то, что мужчина прошел по чисто вымытому полу.

Об этом сообщили в Telegram-канале Zp_news.

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Жестокое избиение пациента

На кадрах можно увидеть, как уборщица жестоко избивает веником нездорового пациента за то, что тот прошел по чистому полу. Находящиеся рядом люди не встали на защиту мужчины и просто наблюдали за происходящим.

"Пгт. Веселое, Запорожская область, в психиатрической лечебнице уборщица избивает человека за то, что он ходил по помытому полу. Что там вообще происходит с больными, можно только догадываться", – пишет автор ролика.

В запорожской больнице женщины ногами избили врачей

В помещении городской больницы №7 города Запорожье две женщины накинулись на двух врачей, избив их ногами в кабинете заведующей.

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В пресс-службе областного управления Нацполиции сообщили, инцидент произошел 5 ноября 2018 года, когда 59-летняя женщина вместе с 24-летней дочерью избили медиков, нанеся им сотрясение мозга после того, как в больнице скончалась их 88-летняя родственница.

Как стало известно, посетительниц попросили подождать в кабинете, пока будут оформляться документы, и после этого они ворвались в кабинет заведующей и набросились на нее, а попутно избили еще одного врача.