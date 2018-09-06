Отомстили за родственника: в Одессе в больнице избили врачей

Сегодня, 16:48

Родственник нападавших умер в реанимации

Фото: рixabay.com
Фото: рixabay.com

В городской больнице Одессы родственники умершего пациента избили четверых врачей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, несколько дней назад в больницу с другого медучреждения перевезли 46-летнего мужчину, жизнеобеспечения которого поддерживалось с помощью искусственного аппарата легких. Сегодня больной умер в реанимации. После сообщения о смерти мужчины его возмущенные родственники набросились на врачей и избили их.

Сейчас троих человек, которые нанесли телесные повреждения медикам, доставили в отделение полиции. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа полиции, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

"Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента в больнице. Кроме того, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по факту смерти мужчины по ч. 1 ст. 115 (с пометкой естественная смерть) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Не так давно в Ровно на врача "скорой" напали во время оказания медицинской помощи пациенту. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками. Медик получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

А в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи. Пострадавший получил двойной перелом челюсти. 
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