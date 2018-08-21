Подзарядить смартфон прямо на остановке: в Запорожье появились особенные табло с расписанием

В Запорожье на остановках установили электронные табло с расписанием автобусов, от которых можно подзарядить смартфон и подключиться к интернету. Сейчас в городе есть шесть остановок с электронными табло, но пока они работают в тестовом режиме.

Эти табло оборудованы системой слежения за автобусами по GPS, что позволит информировать пассажиров об ожидаемом времени прибытия автобуса. Кроме того, система ведет видеофиксацию происходящего на остановке. Пока что GPS-навигацией охвачены только автобусы и троллейбусы "Запорожэлектротранса", которые курсируют по проспекту Соборному.

А тем временем в Киеве снова заговорили об идее установить в подземке новые информационные табло с отсчетом времени до прибытия поезда. Проект решения по новым табло несколько дней назад был зарегистрирован в Киевраде.

Кроме того, в лондонском аэропорту Хитроу в пятницу в честь неофициального дня Звездных войн, появилось электронное табло с информацией о рейсах на планету Татуин, Звезду смерти и другие.