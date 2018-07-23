После ссоры у запорожского кафе пострадавший попал в реанимацию

Запорожская полиция задержала жителя села Воскресенка Приазовского района, которого подозревают в жестоком избиении своего соседа.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, конфликт между двумя мужчинами произошел около часа ночи 22 июля возле местного кафе.

"В ходе ссоры на почве давних неприязненных отношений мужчина избил соседа. Последнего с телесными повреждениями госпитализировали в реанимационное отделение больницы", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье ""Умышленное тяжкое телесное повреждение", 39-летнему местному жителю грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее в Волынской области мужчина из ревности деревянным черенком от лопаты избил жену. На следующий день женщина умерла в больнице от травм.

А в Ровно на территории одного из дачных участков откопали мужские останки. Как оказалось, одна из местных жительниц 15 лет назад убила и расчленила тело своего мужа, который постоянно над ней издевался. Родственникам и соседям "мстительница" сказала, что муж уехал в Португалию на заработки.

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