Предотвращение теракта в Запорожье: взрывчатку заложили на детской площадке

По словам начальника контрразведки, выбор места для взрыва был сознательным

Фото: Pixabay

Стали известны подробности ЧП в Запорожье, где СБУ предотвратила теракт в жилом районе города, когда подозреваемый собирался взорвать полтора килограмма пластида.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленник приехал из Донецка и заложил взрывчатку на детской площадке. Он должен был активировать ее с помощью телефонного звонка.

Начальник контрразведки Алексей Петров заявил, что злоумышленник выбрал место для взрыва сознательно.

"Есть оперативная версия, рабочая, которая и отрабатывалась… После завершения расследования она будет обнародована", – сказал он. Также в ведомстве добавили, что, при детонации такого количества взрывчатки все живое в радиусе десяти метров было бы уничтожено.

Силовикам удалось предотвратить теракт. О подготовке взрыва было известно заранее – оперативники следили за подозреваемым несколько дней.

"После того как мужчина ушел, взрывное устройство сразу обезвредили. Позже он прибыл в отель, где сделал телефонный звонок, который должен был активировать взрывчатку, но, не увидев в СМИ новостей о взрыве, вернулся на место преступления, где его и задержали", – сообщили в СБУ.

Для проведения спецоперации СБУ эвакуировала жителей соседних домов

Ранее мы сообщали о том, как сотрудники контрразведки СБУ разоблачили агента российской ФСБ.

"Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова", - говорится в сообщении.

Напомним также, что на Донбассе СБУ разоблачила российского агента, который готовил теракты во время выборов. Был задержан организатор террористической группировки, который скупал оружие и боеприпасы, а также, согласовывая свои действия с российской спецслужбой, собирался устроить теракты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Предотвращение теракта в Запорожье: взрывчатку заложили на детской площадке". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"