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СБУ проводит обыски на месте собрания акционеров компании "Мотор Сич" в Запорожье

31 января, 15:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На месте работали более 50 полицейских и 200 военнослужащих Нацгвардии

В воскресенье, 31 января, в Запорожье должно было состояться собрание акционеров "Мотор Сичи". На место собрания приехали сотрудники СБУ, чтобы провести следственно-оперативные действия.

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Об этом говорится на сайте СБУ.

Отмечается, что компания имеет важное оборонное значение для Украины.

"Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич", – говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, сегодня на месте, где должно было пройти собрание акционеров, собрался митинг.

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Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Ранее сообщалось, что следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (ГСУ СБУ) объявили в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного.

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СБУ Запорожье Мотор Сич
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