Сеть публичных домов под видом стрип-клубов накрыли в Запорожье: видео

За свои услуги проституированные девушки брали по 100 долларов

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Сеть публичных домов разоблачили в Запорожье. Работали под видом стрип-клубов. Завсегдатаям помимо танцев и шоу, предлагали еще и секс. Всего в нескольких борделях, которые накрыли правоохранители, работало 26 девушек. За услуги брали по 100 долларов. За день один такой дом зарабатывал около 50 тысяч гривен – посчитали правоохранители. Организаторам грозит до 7 лет тюремного заключения.

Роман Медведь, главный оперуполномоченный Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми НПУ:

"Во время семи санкционированных обысков были изъяты денежные средства, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника и оружие. Задержаны организаторы данной группы, бухгалтера, администраторы и 26 девушек, которые предоставляли сексуальные услуги".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

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