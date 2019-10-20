Скандальная норма: пенсионерам хотят запретить бесплатно ездить в час пик

Фото из архивов газеты "Сегодня"

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В Запорожье, где с начала 2019 года запустили мобильный сервис о движении транспорта, теперь хотят запретить пенсионерам бесплатно ездить в нем утром и вечером. На сайте мэрии соответствующая петиция набрала нужное число голосов – 765 при необходимых 750. Документ вызвал большой резонанс. Автор петиции, Анна Щербакова, мотивирует свое требование тем, что "в часы пик в автобусы невозможно влезть из-за того, что они забиты пенсионерами. Складывается впечатление, что большинство пенсионеров ездят в автобусах ради экскурсий, только потому, что это бесплатно".

К этому автор петиции добавляет: "Во многих городах Украины распространена практика предоставления права на льготный проезд между часами пик. Например, с 10:00 до 16:00. Таким образом, пенсионеры получают свое право на бесплатный проезд, а рабочие и студенты могут доехать к месту работы и учебы вовремя. Нужно начинать разумные оптимизации вместо того, чтобы слепо по-советски продолжать закрывать глаза на проблему".

Часть украинцев поддерживает идею, но еще столько же назвали ее крайне дискриминационной по отношению к пожилым людям, и приводят соответствующие аргументы.

"Пенсионеры по утрам часто ездят в больницы, где анализы принимают часто лишь до 10-11 утра. Поездка после 10 утра для них будет бессмысленной", – пишет в соцсети одна из жительниц Запорожья. Другая запорожанка добавила: "Эта петиция для того, чтобы власть обратила внимание. Но запрещать им ездить – это нарушение Конституции".

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Еще часть жителей Запорожья высказали альтернативное мнение, что, мол, проблема не в том, что в автобусах по утрам ездит много пенсионеров, а в том, что, возможно, самого транспорта в городе недостаточно. Особенно в часы пик.

В мэрии нам сообщили, что петиция, набравшая нужное число голосов, обязательно будет рассмотрена.

"Произойдет это на ближайшей сессии, которая состоится 30 октября", – сообщили нам в Управлении внутренней политики, прессы и информации Запорожской мэрии.

Платный проезд для пенсионеров по утрам и вечерам действительно не новинка в Украине. Например, в Житомире такая норма действует уже больше года. Как рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе мэра Житомира, благодаря таким правилам удалось существенно разгрузить городской транспорт в утренние и вечерние часы пик.

"По утрам льготные категории пассажиров уже не ездят так активно, как раньше, потому как утром проезд платный. Инициатива была реализована без нареканий", – рассказали нам в пресс-службе мэрии.

В свою очередь, в столице льготники пользуются бесплатным проездом неограниченно.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", по данным туроператоров, украинские пенсионеры все чаще ездят на экскурсии и отправляются в заграничные путешествия:

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