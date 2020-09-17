Смертельное ДТП в Запорожье: в пылающей машине сгорели три студента (видео)

Две иномарки столкнулись на большой скорости, и Nissan врезался в столб

Недавно в Запорожской области расстреляли микроавтобус, а теперь в самом областном центре на Набережной случилось жесткое ДТП, в котором погибли три молодых человека, еще столько же попали в больницу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

Отмечается, что BMW ехало на большой скорости в среднем ряду, и ударило в бок Nissan, который и влетел в столб рекламного щита. Машина от удара сразу же загорелась, люди бросились вытаскивать пассажиров.

Telegram/its_zp

Также стало известно, что в машине было шесть человек – все иностранные студенты медуниверситета. Трое погибли, еще столько же попали в больницу. Установлено, что двое из трех погибших – мужчина и женщина.

Внимание! На видео присутствуют шокирующие кадры (18+).

Видео: Telegram/its_zp

Как сообщали новости "Сегодня", на днях неподалеку от столицы случилась масштабная авария. На автодороге Киев-Харьков-Довжанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек, еще 20 получили травмы. По предварительным данным, 21-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом, двигаясь в правой полосе движения в сторону столицы, столкнулся с фургоном Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. После столкновения DAF выехал на встречную полосу и врезался в автомобили "ВАЗ" и Mercedes-Benz Sprinter, которые двигались в правой полосе движения в сторону Харькова.

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