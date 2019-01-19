Смертельный пожар в Запорожской области: открыто уголовное производство
Пожар унес жизни мужчины и двух детей трех и девяти лет
По факту пожара в селе Степное под Запорожьем, в котором погибли мужчина и двое детей, а также самоубийства их матери открыли уголовное производство. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.
"В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "Самоубийство"", - говорится в сообщении.
Причины возгорания и обстоятельства события устанавливаются.
Напомним, 18 января в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли три человека: мужчина и двое детей – мальчики трех и девяти лет, а их мать, не выдержав трагедии, покончила с собой.
В ходе проверки было установлено, что в сгоревшем доме проживала женщина 1987 года рождения, которая сама воспитывала троих детей. Старший ребенок – мальчик 2006 года рождения, находился на улице и, увидев пожар, позвал на помощь соседей и сам пытался погасить огонь, но ликвидировать возгорание до приезда спасателей не удалось.
Ранее мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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