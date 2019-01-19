Смертельный пожар в Запорожской области: открыто уголовное производство

Пожар унес жизни мужчины и двух детей трех и девяти лет

Фото: Нацполиция

Смертельный пожар в Запорожской области: открыто уголовное производство //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/349/bc5/5c4349bc56e3e.jpeg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/349/bc5/5c4349bc56e3e.jpeg 2019-01-19T18:43:00+02:00 Запорожье Пожар унес жизни мужчины и двух детей трех и девяти лет

По факту пожара в селе Степное под Запорожьем, в котором погибли мужчина и двое детей, а также самоубийства их матери открыли уголовное производство. Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

"В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "Самоубийство"", - говорится в сообщении.

Причины возгорания и обстоятельства события устанавливаются.

Напомним, 18 января в Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли три человека: мужчина и двое детей – мальчики трех и девяти лет, а их мать, не выдержав трагедии, покончила с собой.

В ходе проверки было установлено, что в сгоревшем доме проживала женщина 1987 года рождения, которая сама воспитывала троих детей. Старший ребенок – мальчик 2006 года рождения, находился на улице и, увидев пожар, позвал на помощь соседей и сам пытался погасить огонь, но ликвидировать возгорание до приезда спасателей не удалось.

Ранее мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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