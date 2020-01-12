Тысяча гривен за девушку: в Запорожье задержали сутенера

/ Фото: Нацполиция

В Запорожье полицейские разоблачили мужчину, который занимался сводничеством. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Правоохранители получили информацию, что местный житель 1973 года рождения привлекал женщин к занятию проституцией с целью наживы.

Во время досудебного расследования установлено, что в гостиницах и саунах города мужчина распространял номера мобильных телефонов, по которым можно было заказать услуги сексуального характера.

Кроме того, он лично сопровождал проституток во время выездов к "клиентам" в сауны, гостиницы, съемные квартиры, получал деньги за каждые сутки, а также искал новых девушек для "работы".

11 января задокументировали факт сводничества. Фигурант за 1000 гривен предоставил проститутку "клиенту". У злоумышленника изъяли деньги, рабочие записи и мобильные телефоны.

Правоохранители открыли уголовное производство, мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Напомним, в Киевской области полиция задержала группу сутенерок , которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

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