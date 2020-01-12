Тысяча гривен за девушку: в Запорожье задержали сутенера

В Запорожье полицейские разоблачили мужчину, который занимался сводничеством. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.
Правоохранители получили информацию, что местный житель 1973 года рождения привлекал женщин к занятию проституцией с целью наживы.
Во время досудебного расследования установлено, что в гостиницах и саунах города мужчина распространял номера мобильных телефонов, по которым можно было заказать услуги сексуального характера.
Кроме того, он лично сопровождал проституток во время выездов к "клиентам" в сауны, гостиницы, съемные квартиры, получал деньги за каждые сутки, а также искал новых девушек для "работы".
11 января задокументировали факт сводничества. Фигурант за 1000 гривен предоставил проститутку "клиенту". У злоумышленника изъяли деньги, рабочие записи и мобильные телефоны.
Правоохранители открыли уголовное производство, мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
Напомним, в Киевской области полиция задержала группу сутенерок , которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.
Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции , который в мотеле Литинского района организовал публичный дом.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк