У главы Запорожского облсовета и депутата подтвердили коронавирус: подробности

Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак инфицировался COVID-19 и сейчас находится на больничном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19. Сейчас председатель областного совета пребывает дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции", – рассказали в ОГА.

Григорий Самардак. Фото: ОГА

Григорий Самардак обратился ко всем жителям области с пожеланием крепкого здоровья, прежде всего, и просьбой "ответственно отнестись к принятых в стране и в области карантинных мероприятий".

Также о своем инфицировании коронавирусом сообщил и депутат Запорожского областного совета Геннадий Фукс.

"Вынужден сообщить вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание на коронавирус COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", – написал Фукс на своей странице в Facebook.

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Геннадий Фукс. Фото: Facebook

По словам депутата, "коронавирус это всего лишь болезнь, которая лечится".

"Убежден, что из этого сложного испытания все мы выйдем более сильными, ответственными и умеющими ценить, то что действительно важно в жизни. Большое спасибо врачам, оказывающим мне и другим пациентам постоянную помощь, а также всем родным, друзьям и знакомым, которые выражают мне свою поддержку. Сохраняйте спокойствие, любите родных, мойте руки с мылом", – отметил Фукс.

Известно, что инфицированный COVID-19 Геннадий Фукс недавно прилетел из Израиля.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Украины на 11:00 30 марта, в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них в Запорожской области – 11.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Запорожской области также выздоровел пациент с коронавирусом – женщина, которую госпитализировали 15 марта.

"Радостная весть для всей Запорожской области. Первое выздоровление от COVID-19. По состоянию на 28 марта в 11 часов выписали домой из областной клинической инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", – написал глава областной государственной администрацией Виталий Туринок на своей странице в Facebook.

О трех возможных сценариях распространения коронавируса в Украине – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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