Установлен новый рекорд по пассажировместимости "Запорожца-мыльницы"

В автомобиль вместилось под два десятка человек, среди которых были мужчины, женщины и несколько подростков

В Запорожье в субботу во время ретро-автофестиваля "Запорожские врата" его участники устроили традиционные испытания пассажировместимости легенды отечественного автопрома – миниатюрного автомобиля "Запорожец – 968М" (за отсутствие характерных "ушек" обычно называемого "мыльницей"), в котором на этот раз разместились 17 человек, что является новым рекордом.

Среди тех, кто оказался в автомобиле были мужчины, женщины и несколько подростков.

За два предыдущих года в ходе фестиваля запорожцы уже устанавливали национальные рекорды, массово усевшись в салоне малолитражки. Так, в 2016-м году во время фестиваля "Запорожские врата", в "Запорожце" поместилось 13 человек, а в 2017-м – 14 человек.

"Я рассчитал на бумаге, что, если сиденья подвинуть вперед максимально, то туда влезет больше людей. Вместимость машины просто феерическая. То есть, я даже, если вы слышали, завел двигатель, 17 человек в машине, я завел двигатель. Если бы один человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать", – рассказал владелец автомобиля – рекордсмен Никита Литвин.

Участники рекорда сообщили, что рады возможности прославить "Запорожец".

При этом отметили, что хотя в салоне машины было трудно дышать, никто не пострадал.

Как сообщалось, на сайте autobazar.ua появилось объявление о продаже необычного "Запорожца". Умелец превратил его в настоящий внедорожник.

Напомним, украинец превратил "Запорожец" в Ford Mustang. В результате такого перевоплощения был полностью изменен дизайн кузова, а также полностью переработана техническая начинка машины.