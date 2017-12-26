ФОТОФАКТ. На рекорд: в Запорожье создали самую большую в Украине елку из автомобилей

В Запорожье автомобилисты устроили акцию под названием "Ялинка єднання", в рамках которой в городе появилась необычная елка из 270 автомобилей, говорится в сообщении на странице "Запоріжжя.онлайн" в Facebook.

Новогодняя акция побила прежний рекорд Украины, установленный несколько дней назад в Хмельницком, где было около 70 автомобилей.

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Отмечается, что новый национальный рекорд был зафиксирован представителем "Книги рекордов Украины". Организаторами акции выступил один из местных телеканалов, а также общественное объединение SmotraZP.

Как сообщалось, в Киеве на Софиевской площади вечером 19 декабря прошла церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины.

В этом году елку привезли из Ивано-Франковской области, она рекордной высоты – 29 метров. Елку украшают 500 фонариков и более 3,5 км неоновых гирлянд, впервые игрушки подсвечиваются. Ежедневно цвет гирлянд будет меняться, а в новогоднюю ночь елка засияет разноцветными огнями.

Кроме того, главную елку страны показали с высоты птичьего полета.

Ранее мы писали, что в Днепре зажгли огни главной новогодней елки.

А в Харькове зажгли огни на самой высокой елке Украины.

А вот в Неаполе украли елку через сутки после установки.