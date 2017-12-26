ФОТОФАКТ. На рекорд: в Запорожье создали самую большую в Украине елку из автомобилей
В акции приняли участие 270 автомобилей
Фото: facebook.com/zaporizhzhiacity
Фото: facebook.com/zaporizhzhiacity
В Запорожье автомобилисты устроили акцию под названием "Ялинка єднання", в рамках которой в городе появилась необычная елка из 270 автомобилей, говорится в сообщении на странице "Запоріжжя.онлайн" в Facebook.
Новогодняя акция побила прежний рекорд Украины, установленный несколько дней назад в Хмельницком, где было около 70 автомобилей.
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Отмечается, что новый национальный рекорд был зафиксирован представителем "Книги рекордов Украины". Организаторами акции выступил один из местных телеканалов, а также общественное объединение SmotraZP.
Как сообщалось, в Киеве на Софиевской площади вечером 19 декабря прошла церемония зажжения огней на главной новогодней елке Украины.
В этом году елку привезли из Ивано-Франковской области, она рекордной высоты – 29 метров. Елку украшают 500 фонариков и более 3,5 км неоновых гирлянд, впервые игрушки подсвечиваются. Ежедневно цвет гирлянд будет меняться, а в новогоднюю ночь елка засияет разноцветными огнями.
Кроме того, главную елку страны показали с высоты птичьего полета.
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Ранее мы писали, что в Днепре зажгли огни главной новогодней елки.
А в Харькове зажгли огни на самой высокой елке Украины.
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