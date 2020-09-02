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В Бердянске класс отправили на карантин сразу после 1 сентября

2 сентября, 03:04

Руслан Ровик Руслан Ровик

В школе проводят дезинфекцию и устанавливают контактных лиц

В Запорожской области один из классов школы в Бердянске отправился на карантин сразу же после первого звонка. Оказалось, что среди учеников подросток, зараженный COVID-19.

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Как сообщили в Бердянском горсовете, весь класс отправился на карантин до 17 сентября.

"1 сентября от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай)", - говорится в сообщении.

По рекомендации врачей, обучение в классе, где выявили заболевшего ребенка, будет вестись в режиме онлайн.

Сейчас в школе проводится комплекс противоэпидемических мер, чтобы не допустить распространения COVID-19. Проводится эпидемическое расследование, определяется круг контактных лиц.

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Напомним, в одной из киевских школ с 1 сентября решили организовать дистанционное обучение – у двух педагогов обнаружили коронавирус.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов дал несколько простых советов по борьбе с COVID-19 в школах. К примеру: в сентябре детям помещение покидать не обязательно, однако в октябре-ноябре лучше выходить во избежание простудных заболеваний.

Также министр здравоохранения объяснил, как школьникам следует питаться в условиях карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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школа карантин Бердянск запорожская область коронавирус

Источник: Сегодня

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