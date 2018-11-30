В детском саду Мелитополя произошла вспышка кишечной инфекции
С признаками гастроэнтерита в больнице оказались трое детей
В одном из детских садов Мелитополя врачи зафиксировали вспышку острой желудочно-кишечной инфекции. С признаками гастроэнтерита были госпитализированы трое детей.
Как сообщают "Местные вести", за помощью медиков обратились родители воспитанников одной из групп детсада №20 "Зайчик".
В Мелитопольском инфекционном отделении подтвердили три факта заболевания, у остальных детей после получения результатов анализов диагноз не подтвердился.
В настоящее время сотрудники санэпидемстанции проводят дезинфекцию помещения детсада. Кроме того, были отстранены работники кухни, все они также сдают анализы.
Стоит напомнить, недавно в Запорожье к врачам обратились 13 детей, которые были пассажирами поезда, следовавшего из Херсона. Они жаловались на затрудненное дыхание, першение в горле и головную боль.
Напомним, в Херсонской области семейная трапеза закончилась трагедией: из-за отравления грибами умер мужчина и его дочь.
Ранее в городе Энергодар Запорожской области 14-летняя школьница попала в больницу с острым алкогольным отравлением.
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