В детском саду Мелитополя произошла вспышка кишечной инфекции

Сегодня, 14:08

С признаками гастроэнтерита в больнице оказались трое детей

Фото: Медиагруппа Объектив
Фото: Медиагруппа Объектив

В одном из детских садов Мелитополя врачи зафиксировали вспышку острой желудочно-кишечной инфекции. С признаками гастроэнтерита были госпитализированы трое детей.

Как сообщают "Местные вести", за помощью медиков обратились родители воспитанников одной из групп детсада №20 "Зайчик".

В Мелитопольском инфекционном отделении подтвердили три факта заболевания, у остальных детей после получения результатов анализов диагноз не подтвердился.

В настоящее время сотрудники санэпидемстанции проводят дезинфекцию помещения детсада. Кроме того, были отстранены работники кухни, все они также сдают анализы.

Стоит напомнить, недавно в Запорожье к врачам обратились 13 детей, которые были пассажирами поезда, следовавшего из Херсона. Они жаловались на затрудненное дыхание, першение в горле и головную боль.

Напомним, в Херсонской области семейная трапеза закончилась трагедией: из-за отравления грибами умер мужчина и его дочь. 

Ранее в городе Энергодар Запорожской области 14-летняя школьница попала в больницу с острым алкогольным отравлением.
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