История подвига: девочка спасла из огня четверых детей и получила от "коллег" награду

Сегодня, 06:33

В подарок бойцы ГСЧС привезли 11-летней Соне мобильный телефон и благодарность


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Закарпатские бойцы ГСЧС отблагодарили ребенка, который во время пожара спас своих четырех братьев и сестер.

"Спасатели Закарпатской области наведались с подарками в гости в дом, где временно проживает семья погорельцев из с. Ясная Поляна. они подарили 11-летней Соне мобильный телефон. Девочка во время пожара в собственном доме вынесла из огня своих четырех младших братьев и сестер", – сообщают в ГСЧС.

Как уже сообщалось, вечером 25 ноября во с. Ясная Поляна Раховского района загорелся жилой дом. В момент возникновения пожара, в помещении находилось пятеро детей. Родители в тот день поехали по делам в райцентр. Вечером, когда дети укладывались спать, 11-летняя Соня, почувствовала запах гари из соседней комнаты. Открыв дверь, она поняла, что горит их деревянный дом. Ребенок не растерялся и начал спасать своих братьев и сестер. После того как все дети оказались в безопасности, девочка и сама выскочила на свежий воздух.

Ранее мы писали, что в Ужгороде в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Пожарные спасли из горящей квартиры двоих детей.

А с начала 2018 года в Украине пожары унесли жизни 1384 человек, а травмы получили 1172 украинцев. Спасатели отметили, что ежегодно с наступлением отопительного периода количество пожаров стает больше.
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"Сегодня"

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