В Энергодаре охотники за металлом украли забор с набережной

Воры сняли металлический забор прямо в центре города

В Энергодаре охотники за металлом украли забор с набережной. Фото: Нацполиция

В Энергодаре охотники за металлом украли забор с набережной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5a7/413/5c55a7413c8d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5a7/413/5c55a7413c8d2.jpg 2019-02-03T03:04:00+02:00 Запорожье Воры сняли металлический забор прямо в центре города

В Запорожской области копы задержали двоих злоумышленников, которые похитили несколько секций забора на набережной Энергодара. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Сообщение об исчезновении металлической ограды в полицию поступило от работников одного из коммунальных предприятий городского совета – женщина заявила, что неизвестные похитили декоративные элементы забора на прогулочном канале по улице Набережной.

Сразу после совершения преступления полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей 1976 и 1997 годов рождения.

По факту кражи открыто уголовное производство. Задержанным грозит до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

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