В Запорожской области полицейские задержали банду "металлистов". Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Как стало известно, 8 ноября в полицию обратился житель поселка Степногорск, который сообщил, что неизвестные похитили различные металлические изделия с территории бывшей фермы, которая ему принадлежит.

В ходе розыскных действий копы установили личности и задержали злоумышленников. Ими оказались три ранее судимых местных жителя. Похищенное имущество у них изъяли.

В тот же день полицейские раскрыли еще одну кражу металла. В селе Славянка из частного дома женщина вынесла металлические изделия. Ранее судимую жительницу того же села задержали.

По фактам кражи возбуждены уголовные производства, сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Напомним, ранее в Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже у женщины 400-литрового аквариума. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные кражи.

А в Харьковской области охотники за металлом украли 100-килограммовую ванну и продали ее. Позже их задержали и теперь ворам грозит до шести лет тюрьмы.

Также стоит напомнить о том, как возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве 13-летняя девочка украла кошелек у женщины. Кража произошла в помещении ресторана быстрого питания – девочка расстегнула рюкзак и вытащила из него кошелек с деньгами и банковскими карточками. Произошедшее увидели правоохранители, которые отрабатывали территорию вокзала.