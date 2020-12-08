В Кирилловке из-за мощного шторма затопило десятки баз отдыха (видео)

В поселке Кирилловка Запорожской области затопило десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов.
Как говорится в сюжете "Сегодня", шторм не стихает уже около недели. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег.
В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе стоят в воде. Дорога на остров Бирючий также затоплена.
Ранее мы сообщали, что Украину накроет штормовой ветер. В акватории Азовского моря ветер достигнет 25-30 м/с. В связи с этим высота волн будет 15-20 дм, а судна начнут быстро покрываться льдом (II уровень опасности, оранжевый).
Также напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.
Кроме того, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.
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