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В Кирилловке из-за мощного шторма затопило десятки баз отдыха (видео)

8 декабря, 11:46

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Шторм не стихает уже около недели

В поселке Кирилловка Запорожской области затопило десятки баз отдыха, гостиниц и пансионатов.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", шторм не стихает уже около недели. Порывы восточного ветра достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег.

В результате непогоды десятки баз отдыха на Федотовой косе стоят в воде. Дорога на остров Бирючий также затоплена.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что Украину накроет штормовой ветер. В акватории Азовского моря ветер достигнет 25-30 м/с. В связи с этим высота волн будет 15-20 дм, а судна начнут быстро покрываться льдом (II уровень опасности, оранжевый).

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Также напомним, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какой ждать зимы. В целом она не будет сильно холодной и снежной. Он добавил, что зимой можно ожидать температурные качели.

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Кроме того, в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом. Температура воздуха опустилась до минус десяти градусов. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный, 1-2 м/с.

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шторм потоп запорожская область базы отдыха сильный ветер кирилловка
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