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В Кирилловке пьяный водитель въехал в скульптуру "Дельфины" (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
12 сентября, 11:44
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Также мужчина повредил лавочки, уличный фонарь и кирпичный забор
Нетрезвый водитель протаранил кирилловских дельфинов
Нетрезвый водитель протаранил кирилловских дельфинов / Фото: Коллаж: Сегодня

Ночью, 12 сентября, в курортной Кирилловке пьяный мужчина за рулем авто "ВАЗ-2104" не справился с управлением и протаранил несколько преград. Среди них скульптура "Дельфины".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Инцидент произошел на Приморском бульваре. Там нетрезвый мужчина вьехал в лавочки, уличный фонарь, в кирпичный забор и в скульптуру "Дельфины".

Нарушителя уже задержали полицейские. Его доставили в больницу. Оказалось, что у него в крови было 2,3 промилле алкоголя. Отметим, что допустимое значение – не более 0,2 промилле

На водителя составили админпротоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Ему уже запретили управлять машиной, также мужчине грозит штраф.

/ Фото: Нацполиция

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель автобуса протащил по асфальту зажатую в дверях женщину. Инцидент произошел возле станции метро "Дворец спорта".

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Также напомним, в Киевской области в ДТП разбился полицейский. У погибшего остались жена и четырехлетний сын.

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12 сентября 1991. В Киеве начался демонтаж скульптурной композиции с Владимиром Лениным на Майдане Независимости...

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