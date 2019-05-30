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В матче "Бердянск" – "Мотор Запорожье" зафиксирован рекордный проигрыш

30 мая, 12:18

Так позорно команда еще не выступала

Фото: ФФУ

Во вчерашнем матче между футбольными командами "Бердянск" и "Мотор Запорожье" (Региональная лига Чемпионата Украины) зафиксирован разгромный проигрыш бердянцев со счетом 0:17.

С таким позорным результатам команда еще не проигрывала, хотя в прошлом году "Бердянск" уступил команде "Тафрия-Скиф" со счетом 0:8.

Вчерашний матч вызвал бурю негодования среди бердянских болельщиков, которые выплеснули боль и гнев в Сети.

Вчера мы уже сообщали о расписании, результатах, и интригах последнего тура Чемпионата Украины.

Также мы сообщали о матче Лиги Европы "Челси"-"Арсенал".

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Тег Запорожье, футбол, Бердянск, Запорожская область

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