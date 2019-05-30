В матче "Бердянск" – "Мотор Запорожье" зафиксирован рекордный проигрыш
Так позорно команда еще не выступала
Во вчерашнем матче между футбольными командами "Бердянск" и "Мотор Запорожье" (Региональная лига Чемпионата Украины) зафиксирован разгромный проигрыш бердянцев со счетом 0:17.
С таким позорным результатам команда еще не проигрывала, хотя в прошлом году "Бердянск" уступил команде "Тафрия-Скиф" со счетом 0:8.
Вчерашний матч вызвал бурю негодования среди бердянских болельщиков, которые выплеснули боль и гнев в Сети.
Вчера мы уже сообщали о расписании, результатах, и интригах последнего тура Чемпионата Украины.
Также мы сообщали о матче Лиги Европы "Челси"-"Арсенал".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В матче "Бердянск" – "Мотор Запорожье" зафиксирован рекордный проигрыш". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы
После скучного первого тайма команды забили пять мячей
Сборная Англии назвала состав на финальную часть Лиги наций
Первый победитель турнира определится 9 июня в Порту