В Мелитополе девушка обокрала квартиру по просьбе бойфренда

Во время кражи парень давал наставления по телефону из Одессы

В Запорожской области студентка-первокурсница из Мелитополя обокрала квартиру по просьбе своего молодого человека – она вынесла из дома ювелирные украшения на сумму около ста тысяч гривен.

Как сообщает "Наш город", в момент преступления мужчина находился в Одессе и туда же с краденым добром отправилась девушка. Стоит отметить, что в момент кражи воровка получала телефонные наставления от своего парня, а пострадавшей оказалась женщина, которая сдавала студентке комнату.

После приезда в Одессу, где парочка собиралась начать "сладкую жизнь", обоих подозреваемых задержала полиция.

Напомним, ранее запорожские копы задержали девушку, подозреваемую в краже денег у местного жителя, с которым она познакомилась в интернете. Как оказалось, 18-летняя жительница Херсона приехала в гости к 24-летнему мужчине из Запорожской области, и после первого свидания украла у него деньги.

Также мы писали о том, что в Харькове из квартиры местной жительницы было похищено коло 400 тысяч гривен, а также золотые украшения. Из квартиры на девятом этаже вынесли более 12 тысяч евро и ювелирные изделия.

А в центре Киева ограбили квартиру, которую арендует глава одного из проектов ЕС в Украине Янош Закони. По данным полиции, из квартиры вынесли личные вещи, 6000 евро, а также три компьютерных накопителя.