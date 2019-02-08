В Мелитополе копы разыскали ребенка, пропавшего без вести

К поискам мальчика привлекли весь личный состав местной полиции

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Мелитополе копы разыскали ребенка, пропавшего без вести //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg 2019-02-08T12:47:00+02:00 Запорожье К поискам мальчика привлекли весь личный состав местной полиции

В Мелитополе полицейские разыскали 10-летнего ребенка, который ушел из дома на прогулку и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области.

Как стало известно, 7 февраля, около 9:40 в полицию с заявлением об исчезновении ребенка обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что минувшим вечером ее 10-летний внук ушел гулять возле своего дома на улице Университетской и исчез.

Стоит отметить, что при себе мальчик не имел мобильного телефона. На поиски ребенка был направлен весь личный состав местной полиции.

Разыскали мальчика возле одного из супермаркетов на улице Интеркультурной – он рассказал копам, что всю ночь гулял по городу, потому что боялся, что его будут ругать родители. Сейчас пропавшего ребенка вернули домой. С парнем и его родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, ранее в Бердянске копы разыскали 12-летнюю девочку, которая пропала в курортном городе. Мать девочки обратилась в полицию через несколько часов после того, как ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Также женщина сообщила, что у подростка отключен мобильный телефон.

А в Коростышевском районе Житомирской области полицейские несколько суток разыскивали шестилетнего мальчика, который отправился гулять к местной реке.

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