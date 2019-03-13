В Мелитополе у местного жителя вымогали несуществующий "долг"

Вымогатели остановили мужчину посреди улицы и потребовали от него денег

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В Мелитополе у местного жителя вымогали несуществующий "долг" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fe/ef5/5c51feef51bb1.jpg 2019-03-13T16:53:21+02:00 Запорожье Вымогатели остановили мужчину посреди улицы и потребовали от него денег

В Запорожской области сотрудники полиции Мелитополя полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 12 марта с заявлением о вымогательстве денег к стражам порядка обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на улице Гризодубовой к нему подошли двое неизвестных и потребовали вернуть несуществующий долг в размере 6500 гривен.

У заявителя не было с собой такой суммы, поэтому они отправились к нему домой. Пока злоумышленники собирали все ценные вещи, пострадавший попросил соседей вызвать полицию.

В ходе отработки прилегающей территории полицейские остановили и задержали подозреваемых. Позже выяснилось, что один из них в этот же день совершил ограбление возле супермаркета на проспекте 50-летия Победы.

По фактам вымогательства и грабежа открыты уголовные производства. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей.

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.

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