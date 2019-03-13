В Мелитополе у местного жителя вымогали несуществующий "долг"
Вымогатели остановили мужчину посреди улицы и потребовали от него денег
В Запорожской области сотрудники полиции Мелитополя полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве денег. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 12 марта с заявлением о вымогательстве денег к стражам порядка обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на улице Гризодубовой к нему подошли двое неизвестных и потребовали вернуть несуществующий долг в размере 6500 гривен.
У заявителя не было с собой такой суммы, поэтому они отправились к нему домой. Пока злоумышленники собирали все ценные вещи, пострадавший попросил соседей вызвать полицию.
В ходе отработки прилегающей территории полицейские остановили и задержали подозреваемых. Позже выяснилось, что один из них в этот же день совершил ограбление возле супермаркета на проспекте 50-летия Победы.
По фактам вымогательства и грабежа открыты уголовные производства. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей.
Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел.
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