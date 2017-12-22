В Запорожье энергетики перекрыли центральный проспект

Вчера, 11:30

В День энергетика сотрудники "Запорожьеоблэнерго" вышли на акцию протеста

Фото: 061.ua
Фото: 061.ua

В Запорожье утром 22 декабря сотрудники "Запорожьеоблэнерго" в свой профессиональный праздник, День энергетика, устроили забастовку, требуя выплаты зарплаты.

Акция была вызвана тем, что сотрудникам предприятия не выплачивают зарплату уже четвертый месяц, передает 061.ua.

Протест начался в 8:30, когда энергетики вышли на пеший марш, прошли от мэрии до областной государственной администрации, где провели митинг. По пути митингующие блокировали транспортное движение по проспекту: заблокировали пешеходный переход между улицей Фестивальной и Якова Новицкого.

Стоит добавить, что в "Запорожьеоблэнерго" насчитывается около 4,5 тыс. сотрудников. Как заявили представители предприятия, в невыплатах виновата Национальная комиссия регулирования энергетики, которая ввела так называемый "нулевой алгоритм". В свою очередь, в НКРЭ утверждают, что "Запорожьеоблэнерго" плохо ведет работу с крупными должниками, и именно поэтому на предприятии перебои с зарплатой.

На сегодня размер задолженности по зарплате на предприятии составляет более 150 миллионов гривен.


Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Фото: 061.ua

Между тем, из-за блокирования движения по центральным улицам Запорожья многие горожане были вынуждены проводить немало времени в уличных заторах, а транспорт был вынужден ходить в обход.

Напомним, ранее на акцию протеста выходили аграрии в трех областях Украины - в Хмельницкой, Ровенской и Черкасской областях они перекрыли дороги с требованием требуя выплаты возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) для производителей сои, рапса и подсолнечника.

Также мы писали о протесте актеров Белоцерковского театра, которые устроили голодовку, требуя выплаты зарплаты.
Запорожье, зарплата, протест, Запорожьеоблэнерго

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