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В Запорожье горе-мать пыталась зарезать троих детей

21 октября, 09:57

После содеянного женщина попыталась свести счеты с жизнью

/ Фото: Pixabay

В Запорожье, где недавно задержали опасного грабителя, произошел вопиющий случай – мать после ссоры с мужем с ножом набросилась на троих детей и пыталась их убить. После этого женщина хотела совершить самоубийство.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, ЧП случилось вечером 20 октября в доме на улице Игоря Сикорского. Местное издание "Акцент" сообщает, что женщина решилась на такое после ссоры с мужем по телефону. Горе-мать покромсала кухонным ножом троих детей мужа от первого брака: малышей в возрасте 2, 7 и 9 лет. Своих родных двоих детей женщина не тронула. После содеянного она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья.

Пострадавших детей доставили в больницу с ножевыми ранениями. Мать после оказания медицинской помощи отправили в психбольницу. Ее действия копы квалифицировали как покушение на убийство. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления.

Ранее мы сообщали, что в столице уже мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе.

Кроме того, смотрите в сюжете подробности резонансного дела депутата из Кировоградской области, который морил голодом собственного ребенка:

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