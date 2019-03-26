В Запорожье комиссия проверила готовность бомбоубежищ на случай ЧС

Работы по проверке бомбоубежищ ведутся во всех районах города

Бомбоубежище в Запорожье. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

В Запорожье комиссия проверила готовность бомбоубежищ на случай ЧС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a39/6ae/5c9a396ae3562.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a39/6ae/5c9a396ae3562.jpg 2019-03-26T16:46:32+02:00 Запорожье Работы по проверке бомбоубежищ ведутся во всех районах города

В Запорожье специальная комиссия ведет проверку готовности укрытий для местных жителей на случай введения особого положения.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета, специалисты уже определили объекты для укрытия в Александровском районе – там из 18 убежищ только 13 оказались пригодны для пребывания горожан.

Расположены они в основном на территориях школ. На случай чрезвычайной ситуации в них смогут разместиться до 11 тысяч запорожцев.

В ближайшее время специалисты разместят на фасадах зданий вывески с информацией о расположении укрытий. Аналогичные работы проводятся во всех районах города. Также специалисты обещают создать интерактивную карту всех убежищ города.

Напомним, ранее в Киеве началась проверка простейших сооружений гражданской защиты после жалоб на их несоответствие интерактивной карте и реальных мест расположения.

Ранее в Запорожской областипровели техническую инвентаризацию сооружений гражданской обороны для подготовки их к использованию по назначению. Всего в области насчитывается 687 защитных сооружений, в том числе 327 хранилищ и 360 противорадиационных укрытий, однако не все они пригодны к эксплуатации.

Напомним, ранее в Одессе начали активно ремонтировать бомбоубежища. В городе из 85 укрытий в рабочем состоянии находятся 60.

Между тем, в прокуратуре Харькова решили через суд заставить предпринимателя оборудовать бомбоубежище. Речь шла о помещении площадью 250 квадратных метров, которое находится на балансе частной фирмы – оно было непригодным для пребывания людей, в нем не было ни света, ни водоснабжения, ни вентиляции. Добровольно собственник не хотел решать эту проблему, заставить его смог лишь суд.

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