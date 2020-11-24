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В Запорожье мужчина хотел проехать в автобусе стоя: его вытолкали пассажиры (видео)

24 ноября, 17:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Автобус стоял до тех пор, пока мужчина не "вышел"

В Запорожье мужчина хотел нарушить правила карантина и проехать в общественном транспорте стоя. В результате его выгнали из автобуса.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье".

На записи видно, что транспортное средство остановилось, все ждали, пока мужчина выйдет. Однако тот покидать салон не собирался, поэтому пассажиры начали действовать самостоятельно.

Люди призывали его выйти, а двое мужчин взяли пассажира "за шкирку" и вытолкали из транспорта.

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Напомним, ранее в Киеве водитель троллейбуса устроила драку в ответ на просьбу надеть маску.

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Кроме того, в Днепре сняли на видео, как мужчина избил женщину из-за места в маршрутке. Вскоре по данному факту полиция открыла уголовное производство.

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Запорожье карантин пассажиры
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