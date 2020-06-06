В Запорожье на фабрике произошел мощный пожар: фото и видео

На борьбу с огнем направили 40 спасателей и 12 единиц техники

В Запорожье произошел мощный пожар на обувной фабрике – площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Информацию о возгорании спасатели получили в 15:42. На борьбу с огнем были направлены 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

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Около 17:50 огонь был ликвидирован. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания выясняются.

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Напомним, ранее в Запорожской области, возле Энергодара, где расположена атомная электростанция, вспыхнул масштабный пожар. На борьбу с огнем были брошены 52 спасателя и 14 единиц специальной техники.

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Также мы сообщали о том, что в последнее время в Украине резко увеличилось число пожаров в природных экосистемах. В частности, масштабные пожары недавно охватили Киевскую и Житомирскую области.

Отметим, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне было потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших сел, включая Лелев, Копачи и Полесское.

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