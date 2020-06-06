Українська
$ 26,7
30
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Запорожье на фабрике произошел мощный пожар: фото и видео

6 июня, 19:36

Руслан Ровик Руслан Ровик

На борьбу с огнем направили 40 спасателей и 12 единиц техники

В Запорожье произошел мощный пожар на обувной фабрике – площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Информацию о возгорании спасатели получили в 15:42. На борьбу с огнем были направлены 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

Реклама

Около 17:50 огонь был ликвидирован. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Причины возгорания выясняются.

В тренде
В Украине произошло новое землетрясение: что известно

Напомним, ранее в Запорожской области, возле Энергодара, где расположена атомная электростанция, вспыхнул масштабный пожар. На борьбу с огнем были брошены 52 спасателя и 14 единиц специальной техники.

Реклама

Также мы сообщали о том, что в последнее время в Украине резко увеличилось число пожаров в природных экосистемах. В частности, масштабные пожары недавно охватили Киевскую и Житомирскую области.

Отметим, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне было потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших сел, включая Лелев, Копачи и Полесское.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Запорожье спасатели заводы пожар

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 июняУкраина
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжение
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжениеЗапорожье
Поваленные деревья и
Поваленные деревья и "плавающие" авто: что натворили смерч и ураган на Запорожье (фото, видео)Запорожье
"Ваш ребенок не дышит": в Запорожье в подпольном детсаду умерла годовалая девочкаЗапорожье
Запорожский депутат погорел на взятке: СБУ показала видео задержания
Запорожский депутат погорел на взятке: СБУ показала видео задержанияЗапорожье
В Запорожье мужчина облил девушку-копа кислотой: появились новые подробности
В Запорожье мужчина облил девушку-копа кислотой: появились новые подробностиЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять