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В Запорожье начали массовую обрезку деревьев

Сегодня, 17:53

Работы по обрезке деревьев ведутся во всех районах города

В Запорожье начали массовую обрезку деревьев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/43c/4f0/5c643c4f0c5aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/43c/4f0/5c643c4f0c5aa.jpg Запорожье Работы по обрезке деревьев ведутся во всех районах города

В Запорожье озеленители начали готовить деревья к весне. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. 13 февраля, специалисты "Зеленстроя" обрезали деревья и кустарники на бульваре Шевченко, также озеленители формировали кроны кустарников.

Всего планируется выполнить обрезку более 25 тысяч деревьев и удалить около 900 старых аварийных деревьев по всему городу. Работы продлятся до середины марта.

Ранее мы писали о том, что в "Киевзеленстрое" начали бороться с амброзией новым методом. Теперь алергенное растение обрабатывают специальным препаратом, который, попадая на его листья, проникает внутрь и заставляет опасный сорняк увядать.

Ранее в столичном парке им. Рыльского люди заметили ядовитое растение борщевик, дотронувшись до которого можно получить тяжелые ожоги. Киевляне интересуются, кто должен контролировать, чтобы таких растений не было в парках, ведь там играют дети.

"Амброзия, борщевик и ценхрус относятся к карантинным видам растений, потому горожане должны их остерегаться, если вдруг их заметят в парке. Существует несколько методов борьбы с такими сорняками: механическое удаление в период цветения, удаление с корнем и обработка химическими средствами. Но на сегодняшний день в городе химический способ борьбы с ядовитыми растениями запрещен. Поэтому в парках, скверах и других балансовых территориях коммунальщики выкашивают и удаляют такие растения с корнем", – рассказал "Сегодня" Дмитрий Бровко, начальник садово-паркового управления КО "Киевзеленстрой".

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Тег Запорожье, деревья, коммунальщики

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