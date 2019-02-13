В Запорожье начали массовую обрезку деревьев
Работы по обрезке деревьев ведутся во всех районах города
В Запорожье озеленители начали готовить деревья к весне. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. 13 февраля, специалисты "Зеленстроя" обрезали деревья и кустарники на бульваре Шевченко, также озеленители формировали кроны кустарников.
Всего планируется выполнить обрезку более 25 тысяч деревьев и удалить около 900 старых аварийных деревьев по всему городу. Работы продлятся до середины марта.
Ранее мы писали о том, что в "Киевзеленстрое" начали бороться с амброзией новым методом. Теперь алергенное растение обрабатывают специальным препаратом, который, попадая на его листья, проникает внутрь и заставляет опасный сорняк увядать.
Ранее в столичном парке им. Рыльского люди заметили ядовитое растение борщевик, дотронувшись до которого можно получить тяжелые ожоги. Киевляне интересуются, кто должен контролировать, чтобы таких растений не было в парках, ведь там играют дети.
"Амброзия, борщевик и ценхрус относятся к карантинным видам растений, потому горожане должны их остерегаться, если вдруг их заметят в парке. Существует несколько методов борьбы с такими сорняками: механическое удаление в период цветения, удаление с корнем и обработка химическими средствами. Но на сегодняшний день в городе химический способ борьбы с ядовитыми растениями запрещен. Поэтому в парках, скверах и других балансовых территориях коммунальщики выкашивают и удаляют такие растения с корнем", – рассказал "Сегодня" Дмитрий Бровко, начальник садово-паркового управления КО "Киевзеленстрой".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье начали массовую обрезку деревьев". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опасные сосульки: как в Киеве борются с обледенением на крышах
Из-за оттепели с крыш падает снег и лед, в особо сложных случаях коммунальщики привлекают альпинистов