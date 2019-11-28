В Запорожье неизвестные прицепили на двери квартиры муляж гранаты

Это граната для игры в страйкбол

/ Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье на двери одной из квартир пятиэтажного дома по улице Космической прицепили гранату.

Об этом сообщают в Нацполиции.

На место выехали руководство Коммунарского отделения полиции, следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории, патрульные полицейские, работники ГСНС и газовой службы.

Во время осмотра места происшествия установлено, что на двери квартиры неизвестный прикрепила гранату для игры в страйкбол (муляж гранаты РГД-5).

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Сейчас предмет, похожий на боеприпас, изъят.

Полицейскими принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством). Продолжается досудебное расследование.

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