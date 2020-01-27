В Запорожье охранник супермаркета решил пострелять воробьев в торговом зале

В одном из крупных супермаркетов Запорожья произошла стрельба. Покупатели, выбиравшие продукты, вдруг услышали в торговом зале звуки выстрелов, а затем увидели высокого мужчину, державшего в руках винтовку с оптическим прицелом.

ЧП произошло вечером 26 января в Шевченсковском районе города за полтора часа до закрытия, сообщает корреспондент портала "Вместе".

"Как оказалось, речь шла не о захвате заложников или покушении. Таким радикальным способом – при помощи пневматической винтовки – охранник… решил избавится от воробьев, обосновавшихся в торговом зале", – передает очевидец.

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Он также задается вопросом: "Чья была инициатива открыть стрельбу на поражение прямо в торговом зале в присутствии покупателей?"

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По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал. Подробности ЧП устанавливаются.

Как сообщал сайт "Сегодня", в столичном Гидропарке произошла словесная перепалка, в результате которой один из участников конфликта подстрелил двоих мужчин.

Отметим, что в Украине уже давно обсуждается вопрос легализации для украинцев свободного владения оружием. Ранее мы уже разбирались, не будет ли в этом случае разгула преступности.

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