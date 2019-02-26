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В Запорожье организуют новые транспортные маршруты

Сегодня, 16:43

Дополнительные автобусы будут развозить запорожцев с остановки "Речной порт"

В Запорожье запустят новые транспортные маршруты
В Запорожье запустят новые транспортные маршруты. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья
В Запорожье организуют новые транспортные маршруты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/54e/194/5c754e194e116.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/54e/194/5c754e194e116.jpg Запорожье Дополнительные автобусы будут развозить запорожцев с остановки "Речной порт"

В Запорожье дачникам организуют бесплатный подвоз к пригородному транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Так, с 25 апреля из Запорожья будет курсировать речной и автомобильный транспорт, который доставит горожан к их садово-огородным участкам. В этот период местные власти организуют дополнительные автобусные и троллейбусные маршруты для подвоза-вывоза людей в порт.

В частности, на время речной навигации, в соответствии с расписанием движения пассажирских судов, планируется организовать такие спецрейсы:

1. Троллейбусные маршруты по направлениям:

- Днепровский район (остановки "улица Песчаная", "Арматурный завод", "Бородинский микрорайон");

- Коммунарский район (остановки "Симферопольское шоссе", "4-й Южный микрорайон").

2. Автобусные маршруты по направлениям общего пользования №38 "ДК ЗАлК – Аптека (улица Рубана)" от остановки "проспект Металлургов" через проспект Соборный, улицу Портовую, улицу Независимой Украины (улица Рекордная), проспект Металлургов до остановки "ДК ЗАлК".

Напомним, ранее в Запорожье на маршрут вышли еще два обновленных трамвая, которые прибыли из Европейского Союза. Ранее прибывшие вагоны уже эксплуатировались в Германии. После доставки в Запорожье специалисты трамвайного депо переоборудовали ходовую часть вагонов под украинскую колею, а также покрасили кузова в корпоративный цвет.

Также мы сообщали о планах Запорожского автозавода переключиться с выпуска легковых автомобилей на 9- и 12-метровые автобусы.

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Тег автобус, транспорт, Запорожье, троллейбус

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