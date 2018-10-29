В Запорожье откроют мемориальную доску в память о грузинском добровольце АТО

Сегодня, 20:13

Мемориальный знак будет открыт в годовщину гибели бойца с позывным "Гюрза-2"

Фото: &quot;Факты&quot;
Фото: "Факты"

В Запорожье откроют мемориальную доску, посвященную грузинскому добровольцу полка "Азов" Гиорги Саралидзе, который погиб в боях на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Национального корпуса Запорожья.

Мемориал будет установлен в день гибели бойца, который носил позывной "Гюрза-2". Торжественное открытие состоится 31 октября в 12:30 на улице Воронежской, 24.

Отметим, доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе погиб в районе Донецкого аэропорта 31 октября 2017 года. Перед этим он принимал участие в боевых действиях на территории Грузии – в Абхазии и Южной Осетии.

В "Азове" он пришел в октябре 2014 года, был бойцом взвода разведки. После завершения службы в добровольческом батальоне служил в 92-й бригаде Вооруженных сил Украины, а за месяц до гибели перевелся в 57-ю бригаду.

В Запорожье у грузинского добровольца осталась вдова – Оксана Саралидзе, с которой он познакомился в запорожской больнице, куда он попал с вражеским осколком в районе поясницы.

Напомним, ранее было принято решение по отводу добровольческих батальонов из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как объяснил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Стариков, это решение является шагом, который согласовывается с обязательствами Украины в рамках Минских соглашений.
Запорожье, памятник, доброволец, Гюрза

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье откроют мемориальную доску в память о грузинском добровольце АТО". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Скриншот видео

На передовой в 77 лет: как воюет самый пожилой доброволец Украины

Вчера, 12:05

Несмотря на свой преклонный возраст "друг Тихон" не намерен покидать передовую

Запорожье

Скриншот

В Запорожской области журналисты нашли "музейное" село

25 Октября, 19:36

На территории одной не самой населенной ОТГ работают сразу пять музеев
Загрузка...

Запорожье

Фото: ztv.zp.ua

В Запорожье торжественно встретили бойцов, которые вернулись с Донбасса

24 Октября, 14:03

Бойцов 55-й бригады встречали их командиры и близкие 

Запорожье

Фото: facebook Максим Зайченко

На Хортице вандалы разбили памятник "Борцам за свободу Украины"

29 Апреля, 19:27

Неизвестные оставили на разрушенном постаменте бутылки от алкоголя
Загрузка...