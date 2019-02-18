В Запорожье полицейские изъяли крупную партию суррогатов

Нелегальный алкоголь был обнаружен в ходе рейдов по магазинам

В Запорожье полицейские изъяли крупную партию суррогатов 2019-02-18T17:36:33+02:00 Запорожье Нелегальный алкоголь был обнаружен в ходе рейдов по магазинам







В Запорожской области с начала года было изъято более тысячи литров алкогольной продукции и свыше 200 пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В частности, стражи порядка провели профилактические рейды по магазинам области и по результатам проверок обнаружили 114 фактов нарушения действующего законодательства.

Отмечается, что всю изъятую продукцию продавцы реализовывали без соответствующих разрешительных документов. В отношении нарушителей были составлены админпротоколы.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.

Также мы писали, что Хмельницкой области накрыли подпольный цех, где во время обысков изъяли более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и 700 литров спирта.

А в Черновицкой области разоблачили преступную семью, которая занималась выращиванием и сбытом марихуаны. Сбывать товар злоумышленники планировали на территории Черновицкой области и оккупированного Крыма.

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