В Запорожье полицейские изъяли крупную партию суррогатов
Нелегальный алкоголь был обнаружен в ходе рейдов по магазинам
В Запорожской области с начала года было изъято более тысячи литров алкогольной продукции и свыше 200 пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
В частности, стражи порядка провели профилактические рейды по магазинам области и по результатам проверок обнаружили 114 фактов нарушения действующего законодательства.
Отмечается, что всю изъятую продукцию продавцы реализовывали без соответствующих разрешительных документов. В отношении нарушителей были составлены админпротоколы.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.
Также мы писали, что Хмельницкой области накрыли подпольный цех, где во время обысков изъяли более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и 700 литров спирта.
А в Черновицкой области разоблачили преступную семью, которая занималась выращиванием и сбытом марихуаны. Сбывать товар злоумышленники планировали на территории Черновицкой области и оккупированного Крыма.
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