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В Запорожье полицейские изъяли крупную партию суррогатов

Сегодня, 17:36

Нелегальный алкоголь был обнаружен в ходе рейдов по магазинам

В Запорожье полицейские изъяли крупную партию суррогатов Запорожье Нелегальный алкоголь был обнаружен в ходе рейдов по магазинам

В Запорожской области с начала года было изъято более тысячи литров алкогольной продукции и свыше 200 пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В частности, стражи порядка провели профилактические рейды по магазинам области и по результатам проверок обнаружили 114 фактов нарушения действующего законодательства.

Отмечается, что всю изъятую продукцию продавцы реализовывали без соответствующих разрешительных документов. В отношении нарушителей были составлены админпротоколы.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области работники полиции сами "варили" и продавали суррогатный алкоголь местным жителям. У них нашли около 600 литров нереализованных запасов, весь фальсификат изъяли их коллеги по службе.

Также мы писали, что  Хмельницкой области накрыли подпольный цех, где во время обысков  изъяли  более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя и 700 литров спирта.

А в Черновицкой области разоблачили преступную семью, которая занималась выращиванием и сбытом марихуаны. Сбывать товар злоумышленники планировали на территории Черновицкой области и оккупированного Крыма.

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Тег табак, алкоголь, запорожская область, суррогат

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