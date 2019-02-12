Запорожские копы объявили результаты рейдов по магазинам, торгующим алкоголем

Проверки магазинов прошли в Ореховском, Гуляйпольском и Акимовском районах

Запорожские копы провели рейд по магазинам, торгующим алкоголем. Фото: Нацполиция

Запорожские копы объявили результаты рейдов по магазинам, торгующим алкоголем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/301/bac/5c6301bac4128.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/301/bac/5c6301bac4128.jpg 2019-02-12T19:36:00+02:00 Запорожье Проверки магазинов прошли в Ореховском, Гуляйпольском и Акимовском районах

В нескольких районах Запорожской области полицейские проверили магазины, киоски и заведения общественного питания, которые ведут торговлю алкоголем.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, их главной целью было предотвращение продажи крепких напитков и табака несовершеннолетним. Так, проверки состоялись в курортной Кирилловке, по торговых заведениях Ореховского и Гуляйпольского районов.

В ходе отработки торговых точек продавцов и владельцев предупреждали о необходимости соблюдать установленный законодательством запрет на продажу несовершеннолетним алкоголя и сигарет, а также раздали информационные листовки.

Напомним, после массового отравления шаурмой в столице, которое отправило в больницу почти 70 человек, в Харькове на рынке Барабашово был проведен масштабный рейд по проверке киосков с уличной едой.

Ранее в Одессе намеревались проверить все точки продажи уличной едына соответствие санитарным нормам. Поводом для проверки стало массовое отравление шаурмой.

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