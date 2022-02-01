В Запорожье посреди дороги забил фонтан: люди остались без воды (видео)

Прохожие успели снять происходящее на видео. Коммунальщики говорят, что починят все в ближайшие дни

В Запорожье посреди дороги забил фонтан, высота которого была почти десять метров. Холодная вода полилась прямо перед ехавшими машинами. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Что известно

Прохожие успели снять произошедшее на видео. Коммунальщики говорят, что фонтан появился из-за того, что прорвало магистральный водопровод, однако они обещают все починить.

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Вечером 31 января 10 многоэтажек в одном из районов города остались без воды.

Подобный случай в Харькове

В Харькове на Пушкинской прямо посреди дороги забил фонтан. Со стока течет большое количество воды, в результате образовалась огромная пробка.

"Тем временем в час пик на Пушкинской льют новый каток. Пробки просто п**дец. Снимал на мокрые ноги", – говорит очевидец.

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