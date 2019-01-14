В Запорожье преступная группа ограбила склад и угнала иномарку: опубликованы фото

Сегодня, 13:59

Участников ограбления подозревают в совершении 13 преступлений

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожье копы задержали члена преступной группировки, который подозревается в совершении более десяти преступлений в разных районах Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По данным следствия, двое злоумышленников на протяжении 2018-2019 годов проникали в гаражи и складские помещения частных предприятий, а 12 января один подозреваемых был задержан на месте преступления.

Выяснилось, что злоумышленники повредили замок и проникли на частную территорию мебельного склада, а потом вынесли оттуда все имущество. Во время задержания у него изъяли набор отмычек, мобильные телефоны, средства для маскировки отпечатков пальцев, похищенные бытовые электроинструменты, деньги и спецодежду.

Кроме того, полицейские изъяли пакет с веществом серо-зеленого цвета и переделанный стартовый пистолет. Все изъятое направлено на экспертизу.

В ходе оперативных действий копы установили, что злоумышленники угнали из гаража по улице Глиссерной автомобиль Geely. По данным полиции, фигуранты причастны к 13 подобным преступлениям, совершенным на территории области.

В настоящее время полицейские разыскивают второго члена преступной группы. Известно, что мужчины передвигались на автомобиле Audi-А6.

Ранее мы писали, что в Украине за период новогодних праздников – с 27 декабря по 7 января – было зафиксировано серьезное снижение количества тяжких преступлений. Об этом во время совещания с руководителями территориальных управлений Нацполиции сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Кроме того, журналисты "Сегодня" собрали ТОП самых распространенных преступлений в праздничные дни и объяснили, как их избежать.
ограбление, Запорожье, угон, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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