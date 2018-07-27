В Запорожье произошел пожар в общежитии: опубликованы фото

Сегодня, 16:10

По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания мусора

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области

Утром 27 июля в Шевченковском районе Запорожья произошел пожар в пятиэтажном общежитии. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, вызов о происшествии спасатели получили в 12:14.

Как оказалось, по улице Кирпичная на третьем этаже в комнате общежития горел мусор. На месте работали три единицы техники и восемь спасателей. К 12:53 огонь был полностью ликвидирован. В настоящее время причину возгорания устанавливает специалисты.

Напомним, ранее в ночь на 22 июля в Одессе возле жилого дома произошел пожар: вспыхнули четыре автомобиля. Инцидент произошел примерно в 3:40 на улице Балковская. Около 4:00 пожар удалось ликвидировать.

Также мы сообщали, что не так давно в Киеве на Троещине неизвестные подожгли внедорожник Nissan Pathfinder, а в Голосеевском районе на автостоянке сгорело 54 автомобиля. Большая часть поврежденных автомобилей уже не подлежит восстановлению. 

Кроме того, мы писали о том, как в Киеве на улице Почайнинской загорелся припаркованный автомобиль Honda CR-V, с которого огонь распространился на рядом стоящий Suzuki Swift. 
пожар, Запорожье, общежитие

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"Сегодня"

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