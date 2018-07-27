В Запорожье на заправке произошел пожар: опубликовано видео

В Запорожье на одной из автомобильных заправок произошел пожар – загорелся автомобиль, стоящий в очереди. Сотрудники станции сразу же бросились тушить машину, передает inform.zp.ua.

Инцидент произошел 26 июля около 11:00, когда на территорию АЗС въехал автомобиль, водитель которого собирался заправиться. Машина остановилась вслед за другим авто, ожидая своей очереди, но внезапно автомобиль загорелся.

По предварительной информации пожар возник из-за повреждения топливного отсека. По словам очевидцев, сначала был слышен хлопок, после чего из-под капота появилось пламя. К тушению сразу же приступили сотрудники станции. Они использовали огнетушители и за несколько минут возгорание удалось ликвидировать.

Ранее мы писали о том, как в США на заправке сгорел новенький суперкар Lamborghini Huracan Performante стоимостью в 274 тысячи долларов. Видео происшествия было опубликовано в Instagram.

Как оказалось, владелец машины участвовал в ралли из Бостона в Лас-Вегас и заехал на АЗС в Сент-Луисе, когда водитель соседней машины не вынул заправочный пистолет – суперкар облило бензином из оборванного шланга, который вспыхнул, попав на раскаленные выхлопные трубы.

Также мы писали, как на автомобильной заправке, на трассе Киев-Житомир произошел взрыв топлива и пожар. Причиной инцидента стала забывчивость водителя, который не вынул зарядный пистолет из горловины топливного бака.