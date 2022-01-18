В Запорожье ребенок разбил голову на аттракционах: кто виноват

В детском развлекательном центре Запорожья ребенок разбил голову на аттракционах. У мальчика сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка Екатерина Александровна, передает ZaБор.
При этом она утверждает, что были и другие пострадавшие в этом центре.
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Она заявила о том, что "Fly Kids" (ранее -"Fly Park") на улице Новокузнецкая является опасным для детей.
Подробности инцидента
Женщина рассказала, что во время прыжков в короб заполненный паралоновыми кубиками ее сын разбил голову о борт этого короба.
На фото, которые опубликовала жительница Запорожья, видно что именно в одном месте у борта короба отсутствовало мягкое покрытие матом.
Сейчас мальчик лежит в нейрохирургии областной детской больницы, у него рассечение на голове более 11 см.
Другие пострадавшие дети
Катерина отметила, что возле рентген-кабинета рядом с ними были родители, дети которых также пострадали во "Fly Kids".
"Выходя из Рентген кабинета следующими в очереди были мама с ребеночком на руках, с перелом как оказалось позже. Как думаете откуда? Правильно! Из Fly Park. Следующими в очереди на рентген были родители с малышкой лет 5-6. Уже догадались от куда? Правильно, из Fly Park. Случайность? Не думаю, в этом заведении нет условий для безопасного отдыха наших деток. Берегите своих деток", – написала Екатерина.
Она добавила, что у ее ребенка сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
"Лежит в областной детской больнице. Заявление написано в полицию и прокуратуру", - рассказала "ZaБору" Екатерина.
Что говорят в развлекательном центре
Директор с пострадавшими связалась только вчера, 17 января.
"Вчера мне позвонила женщина...представилась директором... Виктория. сказала что в командировке и о случившемся узнала (только вчера вечером) по всей видимости из моего поста в Instagram... Сказала что когда вернется из командировки будет просматривать камеры и разбираться что произошло. То есть пока посты в Instagramи Facebook я не писала... она не знала что произошло в их заведении", - рассказывает Екатерина.
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