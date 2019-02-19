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В Запорожье рядом с вокзалом произошло ограбление

Сегодня, 17:19

У пострадавшего отобрали телефон, а копы оперативно нашли подозреваемого

Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Иллюстрация. Фото: Нацполиция.
В Запорожье рядом с вокзалом произошло ограбление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/858/cfd/5c5858cfd6d5f.jpg Запорожье У пострадавшего отобрали телефон, а копы оперативно нашли подозреваемого

В Запорожье участковые задержали грабителя, который напал на мужчину и отобрал у него мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, происшествие случилось возле супермаркета в районе железнодорожного вокзала, где неизвестный напал на 30-летнего местного жителя, вырвал из его рук мобильный телефон и пытался сбежать.

Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленника на территории ближайшего рынка. Украденный телефон у него изъяли.

По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время копы проверяют злоумышленника на причастность к совершению аналогичных краж на территории Запорожья.

Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Металлургов вооруженный ножом мужчина, скрывавший лицо за солнцезащитными очками и шарфом, пришел в центр выдачи микрокредитов и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные. Забрав две тысячи гривен, нападавший скрылся.

Ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.

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Тег ограбление, нападение, Запорожье

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