В Запорожье рядом с вокзалом произошло ограбление
У пострадавшего отобрали телефон, а копы оперативно нашли подозреваемого
В Запорожье участковые задержали грабителя, который напал на мужчину и отобрал у него мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, происшествие случилось возле супермаркета в районе железнодорожного вокзала, где неизвестный напал на 30-летнего местного жителя, вырвал из его рук мобильный телефон и пытался сбежать.
Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленника на территории ближайшего рынка. Украденный телефон у него изъяли.
По факту грабежа открыто уголовное производство. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время копы проверяют злоумышленника на причастность к совершению аналогичных краж на территории Запорожья.
Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Металлургов вооруженный ножом мужчина, скрывавший лицо за солнцезащитными очками и шарфом, пришел в центр выдачи микрокредитов и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные. Забрав две тысячи гривен, нападавший скрылся.
Ранее в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.
А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.
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