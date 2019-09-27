В Запорожье СБУ задержала "финансиста" боевиков "ЛНР"

В Запорожье сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника МВД Украины, который организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд боевиков "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в 2015 году мужчина добровольно вступил в так называемую 7 ОМСБр 2 АК НС "ЛНР". Там он занимал должность финансиста. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банков Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков. В частности, мужчина обналичивал и переводил деньги с временно оккупированной территории и обратно. Также он отвечал за обмен валют и пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен.

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Также выяснилось, что значительная часть денег поступала непосредственно главарям боевиков и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

"Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения", - рассказали в СБУ и отметили, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывные вещества и самодельные взрывные устройства.

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