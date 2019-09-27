Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

В Запорожье СБУ задержала "финансиста" боевиков "ЛНР"

27 сентября, 13:47

Мужчина оказался бывшим сотрудником МВД

В Запорожье сотрудники СБУ задержали бывшего сотрудника МВД Украины, который организовал и проводил масштабные финансовые операции для нужд боевиков "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в 2015 году мужчина добровольно вступил в так называемую 7 ОМСБр 2 АК НС "ЛНР". Там он занимал должность финансиста. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банков Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков. В частности, мужчина обналичивал и переводил деньги с временно оккупированной территории и обратно. Также он отвечал за обмен валют и пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен.

Реклама

Также выяснилось, что значительная часть денег поступала непосредственно главарям боевиков и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.

"Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения", - рассказали в СБУ и отметили, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывные вещества и самодельные взрывные устройства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

деньги МВД СБУ Запорожье финансирование разоблачение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После смертельного ДТП в Запорожской области задержали водителя
После смертельного ДТП в Запорожской области задержали водителяЗапорожье
Дорога домой длилась три года: в Запорожье встретили освобожденного
Дорога домой длилась три года: в Запорожье встретили освобожденного "крымского диверсанта" ПановаЗапорожье
На Хортице ученые сделали сенсационную находку
На Хортице ученые сделали сенсационную находкуЗапорожье
В Запорожье пассажиры маршрутки задержали карманника: появилось видео
В Запорожье пассажиры маршрутки задержали карманника: появилось видеоЗапорожье
В Запорожской области убили местного чиновника и сожгли его автомобиль: фото
В Запорожской области убили местного чиновника и сожгли его автомобиль: фотоЗапорожье
То дождь, то солнце: прогноз погоды в Украине на неделю
То дождь, то солнце: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина

Новости партнеров

Loading...