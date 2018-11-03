В Запорожье штанга троллейбуса упала на маршрутку: пятеро пострадавших, появились фото и видео

Сегодня, 03:03

В результате инцидента пострадал ребенок, двое подростков и двое мужчин

Фото: IPnews
Фото: IPnews

В центре Запорожья произошел необычный дорожный инцидент на перекрестке проспекта соборного и улицы Днепровской штанга старого троллейбуса упала на маршрутку и разбила стекло.

В результате аварии, которая произошла в середине дня 2 ноября, осколками ранило пятерых пассажиров, в том числе и ребенка.

Как сообщает IPnews со ссылкой одного из очевидцев инцидента, мальчика, на вид шести-семи лет, сразу же отвели в детскую больницу, которая находится рядом с местом аварии. Другому пострадавшему осколком стекла порезало руку.

Позже в пресс-службе патрульной полиции Запорожья уточнили, что поломка произошла в троллейбусе, который двигался по маршруту №3 под управлением 59-летней женщины.

Травмы в результате инцидента получили 6-летний мальчик (ребенка сразу отнесли в рядом расположенную детскую больницу), 15-летний и 14-летний подростки, 27-летний и 30-летний мужчины.

Напомним, ранее мы о другом курьезном ДТП, которое произошло в Запорожье – там 30-летняя женщина врезалась в бетонную стену, перепутав педали тормоза и газа

Также в Запорожье на улице Лермонтова девушка-водитель Lanos не справилась с управлением и в результате ее автомобиль вылетел на парапет у дороги. Как сообщили в популярном запорожском паблике в Instagram очевидцы, в результате происшествия, к счастью, обошлось без пострадавших.
маршрутка, Запорожье, троллейбус

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